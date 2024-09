Progetto Camera di commercio per la sostenibilità aziendale

"A tutta forza nella transizione digitale ed ecologica delle imprese umbre": è questo il caposaldo della strategia della Camera di commercio dell'Umbria, "perché la sostenibilità per le aziende significa raggiungere gli scopi ambientali, sociali e di governance, ma anche quelli economici": in questo contesto s'inserisce "Esg: il valore della sostenibilità nell'impresa", il nuovo progetto divulgativo e formativo sulla sostenibilità aziendale, declinata nelle tre principali dimensioni: ambientale, sociale e di governance, comunemente conosciute come i criteri Esg (Environmental, Social, Governance).

Il progetto, che rientra nelle attività promosse dalla Camera di commercio dell'Umbria per fornire assistenza e servizi a favore delle imprese, è incentrato sulle tre aree di azione Esg, fondamentali per sviluppare un approccio integrato alla sostenibilità e per creare valore duraturo sia per le aziende, sia per la società. L'iniziativa, totalmente gratuita, si compone di una serie di attività, in presenza e on-line, rivolte a 20 imprese umbre preventivamente selezionate.

Il percorso formativo sarà preceduto dalla tavola rotonda "La sostenibilità d'impresa: quali le sfide per le imprese umbre?", in programma per il prossimo 3 ottobre, con inizio alle ore 10.00.

In Umbria, secondo il rapporto Green Italy 2023, curato da Fondazione Symbola e Unioncamere - ricorda una nota dell'ente camerale - le imprese eco-investitrici nel periodo 2018-2022 sono state il 33,9% del totale delle imprese, primo risultato nel Centro (Toscana 33,4%, Marche 33%, Lazio 32,4%) ma solo quintultimo in Italia. Secondo le anticipazioni, la percentuale delle imprese eco-investitrici in Umbria è aumentata nel 2023, ma si attendono i dati ufficiali.

Il progetto è realizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria in collaborazione con alcuni partner: il Consorzio per l'innovazione tecnologica del sistema camerale-Dintec Scrl; Agenzia regionale per la protezione ambientale-Arpa Umbria; Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia e di Terni; Unione forense tutela diritti umani ezione Umbria.

Gli obiettivi del percorso formativo sono quelli di "favorire il potenziamento delle competenze del capitale umano nelle imprese umbre sui temi della sostenibilità e dei criteri Esg; accompagnare le imprese nella valutazione del loro posizionamento rispetto alle tre dimensioni della sostenibilità; agevolare l'individuazione di soluzioni strategiche e operative per un progressivo miglioramento delle loro performance di sostenibilità".

L'iniziaativa si rivolge a imprese, di tutti i settori, che alla data dell'invio della candidatura presentino i requisiti previsti nell'avviso. Il percorso Il percorso formativo, che affronterà le tre dimensioni Esg (ambiente, sociale e governance), si svolgerà on-line, tramite la piattaforma Zoom della Camera di commercio dell'Umbria. Avrà inizio il 10 ottobre 2024 e terminerà il 21 novembre 2024. Le domande di partecipazione, redatte utilizzando la scheda di adesione nel sito della Camera di commercio dell'Umbria, vanno inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.umbria.camcom.it



