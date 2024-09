Santa Sabina ospita la StarCup 2024 di calcio a cinque

È tutto pronto al Centro sportivo Santa Sabina dove sarà ospitata, da mercoledì 4 a domenica 8 settembre, la StarCup 2024, torneo di calcio a 5 degli oratori dell'arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve che vedrà coinvolti 124 squadre maschili e femminili con circa 300 allenatori e alcune migliaia di tifosi sugli spalti provenienti da un po' tutto il territorio diocesano, da Città della Pieve e Castiglione del Lago a Ponte San Giovanni e Torgiano, da Marsciano e Deruta a Ponte Pattoli e Pierantonio.

Al calcio di inizio del torneo, suddiviso in tre categorie ("StarCup" con 87 squadre, "MiniCup" con 14 e "Youth Cup" con 23), in programma il 4 settembre, alle 14.30, prenderanno parte l'arcivescovo Ivan Maffeis e la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. Monsignor Maffeis - annuncia la diocesi in un comunicato - ritornerà al Santa Sabina nella giornata conclusiva della StarCup, l'8 settembre, alle 12, per la celebrazione eucaristica domenicale con tutti gli atleti e i tifosi.

"Il tema dell'edizione 2024 - commenta Leonardo Marchetti, presidente di SportLab - sarà 'Zhero - Oltre le apparenze': sulla scorta della figura di David vedremo come il Signore guarda il cuore delle persone e non si sofferma sul loro aspetto, trasformando i nostri limiti in punti di forza. Oltre alla Pastorale giovanile e agli oratori, avremo con noi la Pastorale vocazionale e la Caritas diocesana e, come gli altri anni, dovrebbe partecipare una rappresentanza degli amici dell'associazione volontari carabinieri in congedo".



