Dalla Regione nuovo bando per micro, piccole e medie imprese

La Regione ha pubblicato quella che è considerata un'importante iniziativa a sostegno delle micro, piccole e medie imprese del territorio, nell'ambito della manovra "All-In". Con un bando da 2 milioni di euro, punta a promuovere l'innovazione sostenibile, incentivando percorsi di transizione ecologica, sociale e di governance, in linea con la S3 regionale.

"Questo bando rappresenta un passo fondamentale per sostenere le nostre mpmi nella sfida della sostenibilità," ha dichiarato la presidente della Regione, Donatella Tesei.

"Vogliamo aiutare le imprese umbre a crescere - ha aggiunto -, a innovare e a competere in un mercato sempre più orientato a criteri di responsabilità ambientale e sociale. Con la manovra 'All-In', la nostra Regione dimostra concretamente il suo impegno verso un futuro più sostenibile e prospero per tutti".

Il bando - si legge in un comunicato di Palazzo Donini -, apre ufficialmente il 17 ottobre, prevede il finanziamento di progetti che mirano a integrare nelle mpmi criteri Esg (Environmental, Social, Governance), razionalizzare l'uso dell'energia e ottenere certificazioni ambientali, sociali o etiche. Le imprese potranno beneficiare di servizi di consulenza forniti da professionisti qualificati, con un importo finanziabile che va dai 5.000 ai 45.000 euro per progetto.

"L'innovazione sostenibile non è solo un'opportunità, ma una necessità per le imprese che vogliono rimanere competitive," ha sostenuto Michele Fioroni, assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria. "Oggi, anche le aziende più piccole - ha aggiunto - devono poter vantare certificazioni di sostenibilità per poter accedere alle filiere produttive nazionali e internazionali. Con questo bando, offriamo alle pmi umbre gli strumenti necessari per affrontare la transizione verso modelli di business più sostenibili, in linea con le migliori pratiche internazionali. È un'occasione per investire nel futuro del nostro territorio".

In parallelo, sarà possibile fare domanda per iscriversi all'elenco degli innovation manager della Regione Umbria, una lista esclusiva di consulenti e professionisti che potranno offrire i loro servizi alle imprese partecipanti. "Questa opportunità - si legge ancora nella nota - è aperta a consulenti, professionisti, dipendenti e collaboratori di società di consulenza, che potranno così contribuire direttamente all'aumento della sostenibilità delle imprese umbre. Il bando rappresenta un'occasione unica per le MPMI locali di allinearsi alle più moderne pratiche di sostenibilità, migliorando la propria competitività in un mercato sempre più orientato a criteri di responsabilità ambientale e sociale".





