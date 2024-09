Cena con ministra Locatelli apre la festa della cipolla

Con la cena inaugurale al Cortile antico, lunedì, ha preso il via la 42/a festa della cipolla di Cannara in programma fino al 15 settembre (con una pausa lunedì 9). Tra gli ospiti la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, tornata in città dopo la visita, ad agosto, all'Ostello delle farfalle.

"È una bellissima sensazione essere qui - ha dichiarato Locatelli -, ho percepito la forza della comunità. L'Umbria è un territorio meraviglioso e la scelta di ospitare per la prima volta nella storia il G7 inclusione e disabilità è stata perfetta. Il G7 porterà per tutta l'Italia una grande prospettiva di cambiamento, quello sguardo che dobbiamo adottare tutti per vedere negli altri le potenzialità e non i limiti. Il tema di base sarà il diritto di tutti alla partecipazione alla vita civile, sociale politica dei Paesi".

Con la ministra anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Presenti poi gli assessori regionali Roberto Morroni, Enrico Melasecche e Michele Fioroni, il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco e il rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero.

"La presenza della ministra Locatelli in questo momento in cui ci stiamo preparando al G7 inclusione e disabilità dimostra tanto" ha affermato Tesei. "Unire la promozione del territorio e delle sue eccellenze al sociale - ha aggiunto - è molto bello e mi fa piacere".



