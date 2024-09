Ascani-Verini, il trasporto locale umbro è nel caos

"C'era da aspettarselo: nonostante la passerella agostana del ministro Salvini per il trasporto pubblico locale umbro le cose non sono migliorate. Anzi, di fatto sono peggiorate nettamente. Per pendolari, cittadini, turisti, la ripartenza di settembre è all'insegna del disagio": lo sottolineano in un comunicato congiunto i parlamentari Pd Anna Ascani e Walter Verini.

"Da oggi a mercoledì prossimo - spiegano - treni nella tratta Foligno-Terontola cancellati per manutenzione straordinaria e fermate soppresse. Una corsa a ostacoli per chi deve quotidianamente recarsi al lavoro o muoversi per motivi di studio. E la situazione è destinata ad aggravarsi nelle prossime settimane, con interventi sulle linee per Roma, che diventa così sempre più difficile da raggiungere".

"Non si può isolare un intero territorio - osservano Ascani e Verini - per mancanza di programmazione strategica e incapacità di governo. La presidente Tesei se proprio non è in grado di trovare soluzioni efficaci, faccia una cosa: inviti Salvini a muoversi in Umbria in questi giorni in treno per vedere cosa devono fronteggiare cittadine e cittadini. Chi ha ruoli di governo deve trovare risposte ai bisogni della gente, non farsi fotografare a fantomatiche inaugurazioni",



Riproduzione riservata © Copyright ANSA