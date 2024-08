Schlein, Pd chiede risorse per evitare smantellamento sanità

Il Pd continua "a raccogliere le firme per il salario minimo e chiede maggiori risorse anche nella prossima manovra per evitare lo smantellamento della sanità pubblica". Lo ha ribadito la segretaria Elly Schlein a Terni. Sottolineando che "purtroppo le liste d'attesa continuano ad allungarsi". "E questo purtroppo sta negando il diritto salute, scritto in Costituzione, a troppe persone".

"Siamo qui - ha detto ancora Schlein prima di intervenire alla festa dell'Unità - a occuparci della condizione di salute del Paese e della sua economia, della questione sociale e salariale che è del tutto negata da questo Governo".



