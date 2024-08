Anas, riprendono i lavori di riqualificazione sulla E45

Dopo la pausa per l'esodo estivo, riprendono i lavori di manutenzione programmata previsti dal piano di riqualificazione della rete stradale umbra in gestione Anas. In particolare, a partire da lunedì 2 settembre saranno avviati due cantieri sulla strada statale 3bis "Tiberina" (E45) a San Gemini e Deruta.

Nel dettaglio, lunedì 2 settembre riprenderanno i lavori di risanamento profondo della pavimentazione a San Gemini, sulla carreggiata in direzione Terni, in prosecuzione del tratto già risanato e sospeso prima della pausa estiva.

Per consentire l'esecuzione dei lavori - spiega l'Anas - il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà provvisoriamente chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di San Gemini Sud in direzione Terni.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 19 ottobre.

Inoltre, mercoledì 4 settembre saranno avviati i lavori di risanamento della pavimentazione con realizzazione di asfalto drenante su un nuovo tratto della carreggiata sud a Deruta, in prosecuzione dei tratti già risanati.

Per consentire l'esecuzione dei lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre saranno temporaneamente chiuse le rampe di ingresso e uscite di Deruta Centro e l'uscita Deruta Sud per chi viaggia in direzione Terni. In alternativa sarà possibile uscire allo svincolo di Casalina.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 31 ottobre.

I lavori, in continuità con i tratti già risanati, riguardano la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, oltre al rifacimento delle opere idrauliche e della segnaletica orizzontale. Tali modalità di intervento consentono un innalzamento degli standard di sicurezza stradale e una lunga durata delle opere nel tempo.





