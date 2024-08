Umbria Tv "conferma l'acquisizione dalla Lega Pro dei diritti per la trasmissione in diretta di cinque gare del campionato 2024-2025 del Perugia Calcio". "La prima gara sarà l'atteso derby Perugia-Gubbio, previsto domenica 15 settembre" annuncia l'emittente.

Umbria Tv spiega in un comunicato che l'appuntamento sarà preceduto dall'anteprima della gara nell'ambito della consueta trasmissione "Il calcio in piazzetta" con un ampio spazio dedicato al post gara.



