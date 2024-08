Filcams Cgil, a Terni il commercio è in lento declino

Nel territorio ternano il settore del commercio sta vivendo una situazione di "lento declino", con ripercussioni sull'occupazione, soprattutto femminile, unite "alla diffusione di contratti pirata e quindi a bassi salari e tanta precarietà". A lanciare l'allarme è la Filcams Cgil di Terni, secondo la quale "non è più rinviabile un intervento su più livelli".

"Tra il 2013 e il 2023 Terni ha perso il 19% dei negozi al dettaglio, 80 esercizi nel centro storico e 168 nelle aree periferiche" ha spiegato in una conferenza stampa Lucia Rossi, segretaria generale della Filcams Cgil territoriale, citando dati dall'Agenzia Umbria Ricerche. "E questo - ha aggiunto - non solo fotografa l'impoverimento del tessuto commerciale diffuso a vantaggio delle grandi superfici dei centri commerciali, ma si ripercuote inevitabilmente sull'occupazione, in particolare femminile".

Le chiusure dei punti vendita di Conbipel e Terranova dell'ultimo mese, che coinvolgono in tutto una ventina di lavoratrici, sono "solo la punta dell'iceberg", ha sottolineato Luca Solano, sempre della segreteria della Filcams. "Il calo dell'occupazione femminile - ha detto - passata dal 54% del totale nel 2019 all'attuale 50%, è un indicatore chiaro della crisi che sta vivendo il commercio ternano, dove le donne sono la stragrande maggioranza". Al tempo stesso, stando ai dati dell'Ispettorato del lavoro, nel 2023 "su 48 casi accertati di lavoro sommerso in provincia di Terni, 31 erano concentrati nel terziario e su 982 irregolarità accertate, ben 831 riguardavano questo settore".

Anche per questo la Filcams chiede alle istituzioni "un patto per la legalità nel comparto", a partire dagli appalti. Chiesto anche "un protocollo regionale sugli appalti, per fermare il massimo ribasso, e osservatori nei Comuni, per garantire l'applicazione dei contratti e il rispetto dei diritti di chi lavora". "Se la terziarizzazione dell'economia è una tendenza che difficilmente si fermerà - ha concluso Rossi - abbiamo la necessità di governare questo processo e capire quale sarà la vocazione di Terni nel prossimo futuro".



