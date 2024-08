I libri polizieschi a centro della rassegna Giallo Trasimeno

Che abbiano origine da fatti di cronaca o siano frutto della fantasia degli autori, tornano a Tuoro sul Trasimeno e all'Isola Maggiore dal 30 agosto all'1 settembre le migliori produzioni letterarie dedicate al poliziesco e al crime di genere nell'ambito di "Giallo Trasimeno".

Il festival vedrà la partecipazione di tantissimi scrittori provenienti da ogni parte d'Italia, che presenteranno i propri libri all'interno di un programma intenso, fatto di particolari momenti divulgativi e iniziative speciali con la partecipazione di firme di spicco del genere legato al mondo dei libri gialli: da Nora Venturini ad Alessandro Maurizi, da Livia Sambrotta a Marco De Franchi, passando per i perugini Giuliano Mignini e Nicodemo Gentile, solo per citarne alcuni.

L'evento, organizzato da Europa Comunica Cultura e Marco Pareti, in collaborazione con il Comune di Tuoro sul Trasimeno, il Gal Trasimeno-Orvietano, le ProLoco di Tuoro e Isola e con il sostegno dell'Urat, si svilupperà in tre giorni tra suspense, misteri e cultura a beneficio di un pubblico sempre crescente, appassionato del noir.



