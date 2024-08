Entra nel vivo Guitar week, rassegna dedicata alla chitarra

Sta entrando nel vivo la Guitar week, rassegna dedicata alla chitarra e agli strumenti a corde inserita all'interno della 17/a edizione del festival Federico Cesi Musica Urbis, la manifestazione musicale in programma fino a sabato 31 agosto nei comuni di Spello e Trevi.

Due sono gli appuntamenti in programma martedì 27 agosto.

Alle 16,30 ci sarà una visita guidata a Spello, che partirà dalla pinacoteca per arrivare alle 18 alle Torri di Properzio, dove si terrà il concerto di Sofia Pace, premio D'Agosto 2023.

La giovane chitarrista eseguirà musiche di Bach, Mertz, Smith-Brindle e Castelnuovo-Tedesco. L'iniziativa, denominata "Arte nell'arte: visita guidata con concerto", è inserita nel programma della manifestazione Incontri per le strade. Ingresso libero con prenotazione consigliata (389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com).

Alle 21,30, presso il Complesso Museale San Francesco a Trevi sarà la volta di "Rossiniana". Celebri Arie di Gioachino Rossini in virtuosistici elaborazioni ottocentesche di Mauro Giuliani; il fascino eterno della musica assoluta di Johann Sebastian Bach; il profondo sentimento spagnolo di Joaquin Rodrigo: tutto nelle mani del virtuoso chitarrista Andrea Roberto. Il biglietto d'ingresso è acquistabile sulla piattaforma di Ticket Italia (per info: 389 6638112 e 393 9145351, fabricaharmonica@gmail.com).

Mercoledì 28 tre sono gli eventi in programma presso il Complesso Museale San Francesco di Trevi e Museo della Civiltà dell'Ulivo di Trevi. Alle ore 12 ci sarà "Il viaggio di Julian Bream". Stefano Spallotta, concertista e studioso, ricostruisce le vicende e l'affascinante personalità di Bream, uno dei massimi interpreti del '900 (ingresso libero). Alle 17 il grande virtuoso della chitarra Andrea Braido darà vita ad un workshop aperto dal tema improvvisazione, armonia, timing e suono. Sempre mercoledì alle 21,30 presso il Chiostro di San Francesco di Trevi si parlerà del fascino degli strumenti a pizzico dall'antichità fino ai giorni nostri nel concerto "Tastar de Corda".

Giovedì 29 agosto alle ore 11,30 presso il Complesso Museale San Francesco di Trevi e Museo della Civiltà dell'Ulivo a Trevi è in programma un seminario sulla chitarra acustica alternativa e nuove tecniche, a cura di Giovanni Baglioni, talentuoso figlio di Claudio e portento della chitarra acustica e delle sue nuove tecniche.

Il penultimo appuntamento con la rassegna dedicata alla Musica Urbis è quello in programma venerdì 30 agosto alle ore 21,30 presso il Chiostro di San Francesco di Trevi con "Around Paganini".

Il Festival Federico Cesi, ideato da Fabrica Harmonica Aps-Ets sotto la direzione artistica di Annalisa Pellegrini e di quella organizzativa di Stefano Palamidessi, ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, dei Comuni che lo ospitano e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit).



