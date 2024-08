Verini, ricordare Baldoni per verità e libertà informazione

"Venti anni fa, in Iraq, veniva ucciso da una banda jihadista il giornalista Enzo Baldoni. E sul suo omicidio, ancora oggi, c'è buio. E ci sono vent'anni nei quali lo Stato italiano non ha saputo scavare per trovare verità e giustizia su questo assassinio": lo afferma in una sua nota Walter Verini, capogruppo Pd in commissione Antimafia.

"Enzo Baldoni - ricorda Verini - era nato a Città di Castello, in Umbria, ed era un giornalista che raccontava quello che vedeva, nelle zone di guerra innanzitutto. Lo faceva con coraggio e senza schermi ideologici. Per questo venne ucciso, fine che accadde anche a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. È giusto ricordarlo, per onorare la sua memoria e il suo lavoro e perché ancora oggi, nelle zone di guerra, a morire insieme a troppi civili sono anche inviati, giornalisti che rischiano o lasciano la vita per una causa di straordinario valore democratico: la libertà di informazione ".



