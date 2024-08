Modifiche al calendario venatorio 20224/2025

La Terza commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Elena Proietti, ha dato parere favorevole alla "Proposta di modifica al calendario venatorio stagione 2023-2024", atto presentato dalla Giunta regionale.

In particolare le modifiche inseriscono tra le specie cacciabili nella giornata di preapertura del primo settembre, oltre alla tortora selvatica, anche le specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia. Lo scopo del provvedimento è quello di contenere ulteriormente l'attività predatoria messa in atto dai corvidi nei confronti della selvaggina e di tutelare le colture agricole soggette a danneggiamento in sinergia con i Piani di controllo già adottati dalla Regione Umbria.

L'atto ha ricevuto un parere favorevole da parte di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).





