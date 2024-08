Cade un velivolo a Maratta, morti due sessantenni

Incidente aereo nel primo pomeriggio di giovedì a Terni, nella zona di Maratta che si trova al confine fra i comuni di Terni, San Gemini e Narni.

Un aeromobile da turismo quadriposto e monomotore diretto a L'Aquila è precipitato subito dopo essere decollato dall'aviosuperficie 'Leonardi' di Terni, dove era giunto da Foligno. A bordo due persone, il pilota ed un passeggero, che hanno perso la vita. Una volta caduto, il velivolo è stato interessato da un incendio che non ha lasciato scampo alle due persone a bordo - due uomini di circa 60 anni di età, di Pescara - e che si è esteso alla vegetazione circostante.

Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato - in prima battuta la squadra volante e quindi la polizia scientifica e la squadra mobile di Terni - la polizia locale, i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e ripristinato le condizioni di sicurezza e gli operatori del 118. L'aeromobile è caduto in un terreno che si trova accanto alla superstrada E45.



