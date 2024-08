E45 chiusa il 22 notte tra Città di Castello e Promano

Sulla strada statale 3bis "Tiberina" (E45) Anas ha avviato i lavori di risanamento strutturale e miglioramento sismico di dieci cavalcavia che sovrappassano la sede stradale.

Per consentire l'avanzamento dei lavori, la E45 sarà temporaneamente chiusa nella notte di giovedì 22 agosto, dalle 21.00 alle 6.30 del giorno successivo.

Il traffico in direzione Cesena sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Promano e rientro allo svincolo di Città di Castello Nord.

Il traffico in direzione Terni sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Città di Castello Sud e rientro allo svincolo di Promano. Il percorso alternativo sarà segnalato sul posto.

La chiusura è necessaria, in particolare - spiega l'Anas - per consentire lo spostamento dei ponteggi sospesi, attualmente installati su alcuni cavalcavia, e proseguire le lavorazioni su altri cavalcavia oggetto di intervento. Questa tipologia di ponteggi consente di eseguire parte dei lavori senza limitazioni al transito sulla E45.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA