Alessandrini, grazie ai medici per l'umanità e professionalità

L'ex senatrice Valeria Alessandrini, vicesegretario regionale della Lega, che di recente aveva annunciato di avere un tumore, ha ringraziato con un post su Facebook "per l'umanità e la professionalità" tutto il personale sanitario che ha avuto modo di incontrare durante questi mesi di cure in Umbria.

"Sedicesima chemio - ha scritto Alessandrini, che attualmente è anche consigliere del ministro Giuseppe Valditara -. Primo step del protocollo raggiunto. Alti e bassi, tanti bassi, ma anche tanta voglia di vivere e continuare a coltivare le mie passioni. Ringrazio il personale sanitario, medici e infermieri, per la loro professionalità, la loro umanità. C'è chi non perde occasione per fare polemica sul nostro sistema sanitario. Forse dovrebbe imparare a conoscerlo meglio, si accorgerebbe di quanto lavoro e quanto impegno c'è dentro un reparto, nelle mura di un ospedale, tra i letti dove le persone combattono per vivere e non sono mai sole".

"Per quanto riguarda la mia condizione - prosegue - c'è molto da fare, il percorso è ancora tutto in salita. Ogni piccolo traguardo raggiunto diventa una grande conquista e al dolore si affianca una forza che neanche io so da dove viene. O forse sì.

Dalla famiglia, dagli amici, dalle persone che mi sono accanto e che non smetterò mai di ringraziare. Mi inorgoglisce e mi commuove essere diventata un punto di riferimento per tanti che come me combattono il cancro, per chi non ha mai perso la speranza, per chi ne è uscito. Metterò sempre a disposizione me stessa e il mio impegno politico per il bene comune e insieme a voi, alle nostre esperienze, sono certa riusciremo a fare la nostra parte in questa battaglia...perché insieme si vince, sempre!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA