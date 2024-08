Nuova donazione per l'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino

Nuova donazione per il presidio ospedaliero di Gubbio - Gualdo Tadino. Si tratta di 24 tende per il dipartimento chirurgico da sostituire a quelle presenti nelle camere di degenza. La donazione è stata fatta dalla Logicompany 3 Srl di Gubbio, azienda del trasporto sostenibile, rappresentata da Luigi Ambrosio e Rocco Girlanda, rispettivamente, presidente cda e direttore generale. Per l'Usl Umbria 1 - è detto in un suo comunicato - erano presenti alla cerimonia Teresa Tedesco, direttrice del presidio ospedaliero di Gubbio - Gualdo Tadino, Raoul Radicchi, responsabile del reparto Ortopedia e Traumatologia, gli operatori del dipartimento chirurgico e della direzione sanitaria.

"Grazie a questa donazione sarà possibile rinnovare le tende, ormai datate, in tutte le camere di degenza migliorando la privacy ed il confort alberghiero. Ancora una volta abbiamo il sostegno delle aziende del territorio che, insieme alle associazioni, dimostrano particolare attenzione a questo ospedale, segno tangibile di quanto sia importante per l'area dell'Alto Chiascio", ha dichiarato la dottoressa Tedesco.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA