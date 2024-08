Anita apre la stagione del Teatro lirico sperimentale

Al via la 78/a stagione del teatro lirico sperimentale di Spoleto con Anita, un'opera di Gilberto Cappelli eseguita in prima rappresentazione assoluta.

"Un atto unico in otto scene per soprano, baritono, coro ed ensemble di 18 strumentisti. Ispirata al culto (molto vivo ancora oggi in Romagna, terra d'origine del musicista) del personaggio storico di Anita, l'opera mette in luce la vita dell'eroina moglie di Giuseppe Garibaldi e, più ancora, il riflesso emotivo suscitato dalle sue gesta politico-militari attraverso una scrittura musicale estremamente densa, intensa, che reca tracce evidenti dello stile espressionistico", spiega Enrico Girardi, condirettore artistico dello Sperimentale in una sua nota.

La direzione musicale è affidata al maestro Marco Angius.

Regia e scene di Andrea Stanisci. Protagonisti i cantanti del teatro Lirico sperimentale "A. Belli" di Spoleto.



