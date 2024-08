Marchetti, a sinistra battaglie per l'utero in affitto

"Mentre la candidata alla presidenza della Regione Umbria del campo extra-large si è presentata alla cittadinanza facendosi portavoce del messaggio di San Francesco, i suoi supporter di centro-sinistra e sinistra radicale ingaggiano battaglie a favore dell'utero in affitto, una pratica folle, che sfrutta la disperazione di donne che non hanno soldi per vivere e le costringe al dolore di vedersi strappare un figlio dopo nove mesi che l'hanno sentito crescere dentro di loro": lo scrive su Facebook il segretario regionale della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.

"Da una parte - prosegue - gli insegnamenti francescani, dall'altra i promoter di genitore 1 e genitore 2. Non resta che fare un grande in bocca al lupo a Stefania Proietti, che dovrà raccontare come chi crede nel Cantico delle Creature e chi le creature vorrebbe farle nascere a pagamento negli uteri in affitto, possano andare d'accordo".



