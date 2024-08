Psi, grande soddisfazione per la candidatura di Proietti

Il Psi esprime "grande soddisfazione per l'accettazione della candidatura a presidente della Giunta Regionale dell'Umbria della dottoressa Stefania Proietti".

"La sua candidatura - afferma in una nota il segretario regionae, Federico Novelli - rappresenta un profilo politico di grande qualità che ha saputo realizzare, sia con la maggioranza che amministra il Comune di Assisi che con quella che governa la Provincia di Perugia, una straordinaria sintesi ed una vera saldatura tra tutti i valori e le istanze delle forze politiche e civiche di centro sinistra. Al tempo stesso è un modello vero e concreto di buona amministrazione, di vicinanza alle istanze dei cittadini, di amore per il nostro territorio, che si contrappone alla pessima prova di governo che in questi anni il centrodestra ha dato".

"A lei - conclude - il nostro sostegno ed un sentito ringraziamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA