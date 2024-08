Costringe donna con deficit cognitivi a rapporti sessuali

Aveva costetto una donna con deficit cognitivi a ripetuti rapporti sessuali: con questa accusa un uomo di Spello di 79 anni dovrà scontare sette anni ai domiciliari. I carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto l'anziano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di Spoleto.

Il Tribunale di Spoleto, nel 2021, aveva emesso a suo carico la sentenza di condanna a sette anni di reclusione, ritenendolo responsabile di violenza sessuale continuata, divenuta definitiva nell'anno in corso.

I militari, nell'estate del 2017, nel corso delle indagini svolte avevano difatti accertato che l'uomo, approfittando dei deficit cognitivi di una 50enne affetta da ritardo mentale, l'aveva costretta a ripetuti rapporti sessuali.

Dovendo scontare la pena, l'ufficio di sorveglianza di Spoleto ha trasmesso per l'esecuzione il provvedimento ai militari della stazione di Spello i quali, ricevuto l'atto, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice, hanno rintracciato il 79enne e proceduto al suo arresto, sottoponendolo alla misura della detenzione domiciliare che lo stesso sconta presso la propria abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA