'Profondo cordoglio' sindaca Perugia per morte Michele Renzo

La sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, a nome di tutta la Giunta comunale, esprime "profondo cordoglio per la scomparsa" del magistrato Michele Renzo.

"La sua dedizione al servizio della giustizia e il suo impegno instancabile per la verità - ha sottolineato - hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e nella professione legale".

"Michele Renzo - afferma Ferdinandi - è stato un esempio di integrità e professionalità, un uomo che ha saputo coniugare rigore, sobrietà e umanità nel suo operato. La sua capacità di affrontare le sfide con determinazione e il suo contributo alla legalità rappresentano un esempio per tutti noi. In questo momento di grande tristezza - conclude la sindaca -, l'amministrazione comunale si unisce al dolore della sua famiglia, dei colleghi e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco".



