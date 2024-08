Ancora due concerti per il festival Federico Cesi

Prosegue la programmazione della 17/a edizione del festival Federico Cesi, la manifestazione di musica classica in corso fino a domenica 29 settembre, con due prestigiosi concerti ad Acquasparta e Portaria (Terni).

Domenica 18 agosto (alle 18), presso la Chiesa di Santa Cecilia ad Acquasparta, il virtuoso organista Stefano Pellini - annunciano gli organizzatori - presenterà "Capolavori organistici" con musiche di Vivaldi, Bach, Handel, Franck e Donizetti. Pellini, che ha tenuto oltre settecento concerti in Italia e all'estero (Europa, Giappone, Usa).

Martedì 20 agosto (alle 18), presso la chiesa dei santissimi Filippo e Giacomo Portaria di Acquasparta, sarà la volta del liutista Francesco Zoccali, vincitore del premio D'Agosto 2023, che eseguirà musiche di Gaultier, Weiss e Hagen in "Capolavori del liuto barocco".

I due concerti sono ad ingresso libero (prenotazione consigliata ai numeri 389 6638112 e 393 9145351 o via email a fabricaharmonica@gmail.com).

A cura delle pro loco, inoltre, in occasione dei due concerti sono state organizzate anche le visite dei borghi della durata di circa 30 minuti e degustazioni.

Il festival Federico Cesi è organizzato da Fabrica Harmonica Aps-Ets, ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, del Comune che lo ospita e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit). Per il cartellone completo: www.festivalfedericocesi.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA