A Ferragosto il festival di musica medievale 'DeMusicAssisi'

È in programma ad Assisi dal 15 al 20 agosto il festival di musica medievale "DeMusicAssisi".

L'idea - spiegano gli organizzatori - è quella di rendere "pop" e far conoscere a tutti fascino ed emozione della musica medievale, partendo da un luogo in cui il Medioevo si respira ancora nei vicoli e nelle piazze.

La manifestazione - promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell'Accademia d'Arti Antiche Resonars - è alla seconda edizione e si svolge tutta nel centro storico della città, con oltre 20 appuntamenti tutti gratuiti, in location suggestive.

Propone un viaggio temporale attraverso repertori musicali composti fra il 13/o e il 15/o secolo, conferenze musicologiche, incontri con storici, laboratori, spettacoli itineranti e persino flash mob e dj set di medieval music. All'interno della rassegna, anche una mostra-mercato dedicata agli strumenti antichi e all'arte dei liutai che, in presenza, risponderanno alle curiosità del pubblico: apertura il 18 e 19 agosto, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Il tema è la "Lauda", la musica devozionale legata anche al movimento medievale delle Confraternite, nel segno dei centenari francescani 2023-2026.

Artisti da tutto il mondo partecipano al festival, con musicisti e ricercatori provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Siria, Austria, Stati Uniti e Belgio. Si comincia il giorno di Ferragosto, con l'apertura dell'Infopoint alle ore 18,00 in piazza del Comune e un concerto inaugurale, alle ore 21.00, nel Palazzo Monte Frumentario (ingresso vicolo degli Esposti), con l'Ensemble Orientis partibus. Tutti gli eventi di DeMusicAssisi sono ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria: +39 075 8138680; +39 075 8138681.

Il programma dettagliato di DeMusicAssisi è su www.demusicassisi.it Tutte le iniziative sono ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, esclusivamente ai seguenti recapiti, tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00: +39 075 8138680; +39 075 8138681.





