Umbria non esclude election day per le elezioni regionali

L'Umbria potrebbe andare al voto per rinnovare il consiglio regionale nelle stesse giornate già decise dall'Emilia Romagna, anche se una data ufficiale ancora non è stata stabilita. Secondo quanto si apprende, la Regione sta valutando infatti una data tra metà novembre e l'inizio di dicembre per le elezioni regionali. E se ci fosse l'opportunità di una giornata nella quale votare anche con una o tutte e due le Regioni chiamate alle urne, Emilia Romagna e Liguria - che hanno già fissato la data rispettivamente al 17 e 18 novembre e al 27 e 28 ottobre - allora si potrebbe indirizzare su quella.

Per la presidenza della Regione Umbria, il centrodestra ha già ufficializzato la ricandidatura della governatrice uscente Donatella Tesei. Nel centrosinistra si attende la risposta dalla sindaca di Assisi Stefania Proietti che deve decidere se accettare la proposta unanime di candidatura avanzata da Un patto avanti. Già ufficiali, inoltre, le candidature di Stefano Bandecchi, Alternativa popolare, Marco Rizzo, Democrazia sovrana popolare, Moreno Pasquinelli, per il Fronte del Dissenso, e Roberto Fiore, per Forza Nuova.



