Anas ha completato i lavori a Balanzano e Collestrada

Anas ha completato i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla E45 in due tratti della carreggiata nord a Balanzano e Collestrada (Perugia). Lo smontaggio del cantiere sarà avviato nel tardo pomeriggio di venerdì 9 e si concluderà in serata.

L'intervento, avviato il 27 luglio, ha consentito di realizzare 2,6 chilometri di nuova pavimentazione che, sommati a quelli realizzati lo scorso anno a Ponte San Giovanni, completano un tratto di 4,1 chilometri tra gli svincoli di Balanzano e Collestrada in direzione Cesena.

I lavori hanno riguardato la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre un metro di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, oltre al rifacimento delle opere idrauliche e della segnaletica orizzontale. Tali modalità di intervento consentono un innalzamento degli standard di sicurezza stradale e una lunga durata delle opere nel tempo.

Per consentire il completamento di attività "così articolate in tempi eccezionalmente ridotti" - spiega l'Anas in una sua nota - sono stati impiegati oltre 40 mezzi di cantiere tra frese, finitrici, escavatori e mezzi speciali per la stabilizzazione delle fondazioni (pulvimixer) ed oltre 80 operatori specializzati tra operai e tecnici che si sono alternati su più turni per garantire lavorazioni 24 ore su 24, sette giorni su sette. Oltre 100 mezzi pesanti e altrettanti autisti hanno poi trasportato 16mila tonnellate di materiale.

Circa 14mila metri cubi di materiale sono stati invece lavorati sul posto per la bonifica delle fondazioni e il riciclaggio a freddo dello strato di base.

Con il completamento di questo cantiere si superano i 280 chilometri di carreggiata risanati da Anas lungo la E45, pari al 92 per cento del totale, nell'ambito del piano di riqualificazione della principale infrastruttura stradale umbra.

Nel tratto tra Balanzano e Collestrada, caratterizzato da elevati volumi di traffico, i lavori sono stati programmati in modo da ridurre al minimo possibile i disagi, dividendo l'intero intervento in tratti più brevi da eseguire uno alla volta, in estate (periodo di minor traffico) e con lavori 24 ore su 24. In particolare, lo scorso anno è stato eseguito il tratto della carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di Ponte San Giovanni, mentre quest'anno i lavori hanno riguardato i tratti immediatamente precedente e successivo della stessa carreggiata.

In entrambi i casi il cantiere è stato ultimato in circa due settimane. La carreggiata sud (direzione Roma) è programmata per il prossimo anno, con le stesse modalità.

In accordo con la polizia stradale e la Prefettura di Perugia non è stato eseguito un breve tratto di circa 100 metri per evitare la chiusura della rampa che consente l'immissione in E45 per il traffico del raccordo Perugia-Bettolle. L'intervento sarà programmato con lavori esclusivamente notturni.

Il programma di riqualificazione della E45 comprende anche la sostituzione dello spartitraffico centrale new jersey (ultimato per oltre 65chilometri sui 150 totali), il risanamento strutturale e miglioramento simico di ponti e viadotti, l'ammodernamento degli impianti in galleria (ultimato), la sostituzione della segnaletica (ultimata) e altri interventi volti a innalzare la qualità delle infrastrutture, assicurare la continuità del livello di servizio e la durata delle opere nel tempo, migliorare gli standard di sicurezza della circolazione e il comfort di guida.



