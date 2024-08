Il Festival ciarlatano per 'E... state a Cerreto di Spoleto'

Con il ricco calendario di eventi "E... State a Cerreto di Spoleto", tra cui anche il ritorno del celebre "Festival del Ciarlatano", al fine di diffondere questa affascinante ed enigmatica figura, e la seconda edizione del "Festival delle Acque", il Comune di Cerreto di Spoleto anche per il 2024 si appresta a far vivere con tante iniziative tra agosto e settembre le frazioni e quindi il territorio della Valnerina.

Ad illustrare il programma nella Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia è stato il sindaco, Giandomenico Montesi. "Il nostro interesse è di far vivere tutto il comune di Cerreto di Spoleto per far conoscere sostanzialmente anche tutta la Valnerina perché noi siamo al centro di questo straordinario territorio" ha detto.

Accanto a lui l'assessore alla cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti, che ha messo l'accento sull'importanza di eventi come questo che fanno crescere il territorio. "Tutto è possibile - ha sottolineato - grazie ai sindaci della Valnerina, prima per crescita di presenze turistiche, ma anche per l'abilità e la sapienza degli abitanti e del vissuto della comunità locale. La Regione sostiene i grandi eventi ma anche questi borghi che rappresentano l'autenticità del nostro territorio e sono fondamentali per lo sviluppo regionale".

In particolare, per Agabiti, il cartellone di eventi a Cerreto di Spoleto "vuole evidenziare le peculiarità e le eccellenze del territorio sia in termini enogastronomici ma anche culturali, per far rivivere la storia del borgo e delle sue frazioni, tutti elementi che sono veicolo di promozione e attrazione turistica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA