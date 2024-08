Prisco, firmato accordo con i sindacati dei vigili del fuoco

Il sottosegretario all'Interno con delega ai vigili del fuoco, Emanuele Prisco, ha annunciato che è stato firmato l'accordo tra il Dipartimento e "un'amplissima maggioranza" delle Organizzazioni sindacali, il 90% circa, "che consentirà la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale".

"Ringrazio le organizzazioni sindacali - ha sottolineato Prisco in una nota - perché possiamo dare il via così alla ripartizione del fondo incentivante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Queste risorse sono il giusto riconoscimento alla professionalità e all'esperienza dei vigili del fuoco che sono sempre di più impegnati in settori strategici e delicati".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA