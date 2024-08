Cantiere per la ricostruzione di sei alloggi Ater a Preci

Prosegue l'attività di recupero e ricostruzione degli alloggi di Ater Umbria nelle zone colpite dal sisma del 2016. Un edificio a schiera a Preci, in via Norcia 25-35, che ospita sei alloggi di edilizia residenziale pubblica, sarà demolito e completamente ricostruito. Era stato dichiarato inagibile. Gli appartamenti erano di tipo duplex, autonomi e indipendenti con spazi esterni collettivi. La ricostruzione sarà completamente fedele dell'edificio esistente, rispettando le caratteristiche geometriche e architettoniche originali in modo che si integri con il tessuto urbano e la natura dei luoghi. Non sono previste modifiche al numero degli alloggi né alla volumetria totale, sebbene vengano apportate lievi modifiche per l'adeguamento sismico e per l'efficientamento energetico. L'intervento rientra nell'ordinanza del commissario straordinario del governo ricostruzione sisma 2016 numero 86 del 24.01.2020 "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa".

La cerimonia di consegna del cantiere si è svolta alla presenza dell'assessore alle politiche della casa della Regione Umbria, Enrico Melasecche, del direttore di Ater Umbria Marco Larini, di Maria Francesca Del Bianco Barbacucchia quale rappresentate del Cda di Ater Umbria, di Massimo Messi, sindaco di Preci e dei funzionari di Ater Umbria.

"Mi auguro che l'impresa possa concludere i lavori, come da crono-programma, il prima possibile - ha detto Melasecche - in modo da riportare alla normalità questi luoghi, perché diversamente si spopolano. Stiamo facendo di tutto per quanto riguarda il miglioramento dei collegamenti stradali, ma se in questi territori se non ci sono appartamenti, se non ci sono servizi, chiaramente soffrono. Stiamo lavorando per evitare tutto questo".

"Per noi il momento della consegna dei lavori - ha affermato Maria Francesca Del Bianco Barbacucchia - è sempre molto soddisfacente, perché è il risultato di un grande impegno da parte dei nostri tecnici. E' stato un lavoro di squadra ed è solo l'inizio di un iter di consegna lavori e di consegna di alloggi agli assegnatari che avverrà entro la fine dell'anno.

Siamo molto soddisfatti".

Altrettanto soddisfatto il sindaco di Preci: "Un Altro tassello si aggiunge alla già avviata ricostruzione nel nostro comune. Questo nuovo intervento permetterà il rientro di sei nuclei familiari nelle proprie abitazioni, che purtroppo ancora oggi vivono nelle Sae. Quale sindaco del comune, mi auguro che gli altri interventi nel nostro territorio,s empre di competenza dell'Ater, possano avere una loro veloce soluzione".

L'importo totale dell'intervento - riferisce una nota di Ater - è di 2.228.735 euro. Il progetto è finanziato con fondi commissariali per 1.959.531 euro, Fondi Gse - conto termico per224.244 euro, cofinanziamento Ater per 44.959 euro.

E' prevista la ricostruzione di un edificio articolato sempre su quattro livelli con uno seminterrato e due fuori terra oltre al piano sottotetto accessibile parzialmente e solo per manutenzione ed ispezione degli impianti. Sono state mantenute le aree esterne ed è stato conservato il percorso pedonale pavimentato (connesso a posti auto di cui uno destinato a persone con ridotta o impedita capacità motoria) da cui si accede alle aree private pertinenziali che sono state implementate. La progettazione esecutiva è stata affidata con apposito incarico all'ingegner Fabrizio Rossi di Perugia, mentre la direzione dei lavori sarà curata dal Settore IIE dell'Ater Umbria. La ditta è la Gustinelli srl di Città di Castello.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA