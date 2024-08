Il grande caldo si prepara a tornare sull'Umbria

Il grande caldo ha concesso all'Umbria una tregua di 48 ore, ma è pronto a tornare fin dalla giornata di lunedì 5 agosto e promette di rendere bollente l'intera settimana. In particolare si attende un rialzo significativo delle temperature a partire da mercoledì-giovedì, quando le massime torneranno a toccare picchi di 39-40 gradi nelle zone più pianeggianti della regione.

Dopo un paio di giorni di tipica estate mediterranea di una volta - 34-35 gradi e bassa umidità - il caldo africano tornerà, quindi, a posizionarsi sul cuore verde d'Italia.

Le zone dove le temperature si faranno particolarmente sentire, stando alle previsioni meteo del centro meteorologici i più accreditati, saranno quelle del ternano, dell'orvietano, del marscianese e nell'area compresa tra Bastia Umbra e Foligno.

A differenza dell'ultima ondata di caldo, nei prossimi giorni in Appennino, ma a livello isolato anche in altri settori, potrebbero verificarsi dei fenomeni temporaleschi.





