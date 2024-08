Mencaroni, aziende impegnate nel processo di modernizzazione

"L'indagine congiunturale di 'Dataview - Il Barometro dell'economia territoriale', curato da Unioncamere e Istituto Tagliacarne per monitorare l'andamento economico nelle 100 province italiane, vede confermati i punti di forza e di debolezza delle imprese umbre, facendo emergere che le aziende (e più in generale il sistema socio-economico regionale), sono impegnate in un processo di modernizzazione, in primis caratterizzato dalla transizione digitale e da quella ecologica, che comporta una maggiore internazionalizzazione e una crescita della produttività, ossia della competitività, sia sul mercato interno che su quello internazionale": lo sottolinea Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria.

"In effetti - prosegue - davanti a una flessione, peraltro fisiologica, del numero delle aziende attive, c'è un complessivo irrobustimento del tessuto imprenditoriale umbro, come dimostrano anche la crescita del numero delle società di capitali e l'aumento dell'export. Tutti temi che la Camera di commercio dell'Umbria ha tra le sue concrete priorità di intervento. Sul turismo l'Umbria ha ben recuperato, ottenendo, nell'andamento 2019-2023 delle presenze turistiche, una crescita che la colloca nella parte medio-alta della classifica nazionale, anche se, in un mercato turistico sempre più competitivo ed esigente, c'è la necessità non solo di consolidare questi risultati, ma di farli crescere attraverso un aumento del tasso di occupazione medio annuo delle strutture ricettive, su cui dobbiamo lavorare intensamente perché ci sono grossi spazi di miglioramento. Vorrei poi sottolineare come i risultati si raggiungono, soprattutto in una regione certo non grande come l'Umbria, grazie a una convergenza tra le istituzioni e con la collaborazione stretta delle forze economiche e sociali. Fare massa critica è fondamentale per una regione delle dimensioni della nostra".



