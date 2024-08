Verdone, Buy, Gerini e Golino ospiti di Umbria Cinema

Carlo Verdone, Margherita Buy, Claudia Gerini e Valeria Golino sono i primi nomi annunciati per la IV edizione di Umbria Cinema, il festival diretto da Paolo Genovese che ha già animato nelle precedenti manifestazioni le piazze di Todi con acclamati film e ospiti speciali del mondo dello spettacolo.

Questa nuova edizione si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2024.

L'iniziativa anche quest'anno è promossa da Regione Umbria, dal Comune di Todi, con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente della Umbria Film Commission.

Il programma completo del Festival sarà presentato a Roma ad inizio settembre da Paolo Genovese, l'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano.

"Umbria Cinema continua all'insegna dell'incontro. Un'occasione di confronto tra pubblico ed artisti per farsi raccontare direttamente dei protagonisti del nostro cinema quanto lavoro e passione c'è dietro ogni film" ha dichiarato Genovese.

Umbria Cinema ha la caratteristica di raccontare il grande cinema italiano dentro e fuori lo schermo. Ogni anno la selezione dei film in Concorso, proiettati al cinema Nido dell'Aquila durante i tre giorni di evento, raccoglie solo il meglio dell'anno cinematografico trascorso, e assegna diversi riconoscimenti, tra cui quello per il Miglior Film.

Nella scorsa edizione tra gli ospiti del mondo dello spettacolo che hanno incontrato ed emozionato il pubblico presente ricordiamo Edoardo Leo, Giorgia, Matt Dillon, Francesco Scianna, Daniele Luchetti, Stefano Fresi, Giulio Base e Rocco Papaleo.





