Riconoscimento Igp per il 'Caciottone di Norcia'

"Uno straordinario risultato che valorizza una delle eccellenti produzioni della nostra regione, in particolare della Valnerina": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, commenta il riconoscimento come Indicazione geografica protetta (Igp) del "Caciottone di Norcia", pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

"La Regione ha seguito e presidiato con attenzione la procedura della richiesta di riconoscimento dell'Igp ed io personalmente - ricorda - ho perorato la causa con il supporto della rappresentanza italiana a Bruxelles. In questi mesi siamo riusciti ad accelerare l'iter ed arrivati al traguardo con l'ufficializzazione di oggi".

"Il Caciottone di Norcia è una preziosa risorsa - aggiunge, in una nota della Regione - una unicità nel mondo, e la sua tutela come prodotto Igp consentirà anche una adeguata remunerazione agli allevatori e a tutti gli operatori della filiera. Una produzione fortemente identitaria del territorio, vocato e apprezzato per la cultura casearia che svolge un ruolo rilevante per il rilancio economico e sociale della Valnerina".

Con il Caciottone di Norcia Igp salgono a 32 i prodotti nel paniere del cibo e del vino certificati Dop e Igp dell'Umbria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA