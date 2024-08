A Torgiano tornano 'Calici di Stelle' e 'I Vinarelli'

Due eventi che per quasi un mese faranno di Torgiano ancora una volta la principale destinazione da raggiungere in Umbria per gli amanti dell'enogastronomia e della cultura. Con "Calici di Stelle" (7 agosto) e la 41/a edizione de "I Vinarelli" (9-18 agosto) tornano infatti le due manifestazioni che caratterizzano l'Agosto Torgianese.

"Sono due manifestazioni, una culturale e una enogastronomica, che fanno vivere non solo Torgiano ma un territorio intero e che ospitano sempre persone da tutta l'Umbria e tanti turisti" ha affermato durante la presentazione delle edizioni 2024 il sindaco di Torgiano Eridano Liberti, il quale ha ringraziato le associazioni organizzatrici, la Strada dei Vini del Cantico e la Pro Loco, con i rispettivi presidenti Avelio Burini e Fabrizio Burini, oltre che i tanti volontari che contribuiscono alla realizzazione degli eventi.

"Credo nella forza dei territori e in quello che rappresentano" ha commentato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per poi aggiungere: "Credo anche nelle Strade dei Vini, e in questo caso in quella del Cantico, perché mettono in rete tutto quello che è attrattivo nella nostra regione, con il buon bere e il buon mangiare che misurano l'alto livello di attenzione che si ha verso l'Umbria. Ed in eventi come Calidi di Stelle e Vinarelli un prodotto principe del territorio come il vino diventa anche arte e cultura".

La novità per Calici di Stelle, come ha ricordato Avelio Burini, è quella del cambio data. L'appuntamento è infatti anticipato a mercoledì 7 agosto "vista la richiesta da parte del Mtv Umbria e Città del Vino di spalmare l'evento, solitamente in programma per il 10 agosto". La Strada dei Vini del Cantico, in collaborazione con il Comune di Torgiano, presenterà, quindi la solita serata dedicata alla degustazione dei migliori vini Doc e Docg delle cantine socie della Strada, abbinata ad assaggi di piatti tipici del territorio proposti da ristoranti, Proloco e aziende dei 13 Comuni aderenti all'iniziativa.

Nelle vie del centro storico di Torgiano, a partire dalle ore 20.30, sarà possibile degustare vini provenienti da 33 cantine, con una scelta fra 73 tipologie appartenenti alle Doc Colli Perugini, Doc Assisi, Doc Torgiano, Doc Todi e Doc Colli Martani e scegliere tra 33 stand (record per i punti di degustazione) di piatti tipici, senza dimenticare un menù Gluten Free. "Mettiamo in luce tutto quello che di meglio si produce all'interno della Strada del vino più grande della regione" ha sottolineato ancora Burini.

Il tutto sarà accompagnato da musica dal vivo per le vie del borgo, mostre al Muvit Museo del Vino di Torgiano, concorso fotografico e spettacolo pirotecnico finale. I ticket per la partecipazione all'evento, con l'obiettivo di superare i 2mila dello scorso anno, si potranno acquistare lunedì 5 e martedì 6 agosto in Piazza della Repubblica a Torgiano. Mercoledì 7 agosto dalle 17.30 e fino ad esaurimento, in Piazza Matteotti.

Per "I Vinarelli" (9-18 agosto) la serata principale sarà come sempre quella del lunedì sera. Il 12 agosto dalle ore 21, come ha ricordato il presidente della Pro Loco Fabrizio Burini, "un centinaio di pittori si raduneranno a Torgiano, provenienti da tutta Italia ed anche da altri Paesi, intorno ad una tavolata imbandita per poi, in un tripudio di pennelli e colori rigorosamente diluiti con il vino, iniziare a liberare la loro fantasia ed ispirazione".

Nasceranno così i Vinarelli, preziosi dipinti che gli autori lasciano poi alla Pro Loco: "I Vinarelli sono diventati un segno identitario del nostro territorio, conosciuti in tutte le parti del mondo, con il livello della manifestazione che si è alzato molto. Festa e goliardia si uniscono ad arte e cultura".

Saranno inoltre una ventina le mostre di pittura presenti lungo il corso Vittorio Emanuele che resteranno aperte dal 7 al 18 agosto.

Durante la presentazione è stato svelato anche il nuovo manifesto e le etichette dei vini illustrati dal pittore Mario Madiai, cui sarà dedicata una personale alla Chiesina della Morte di Torgiano dal titolo "In viaggio con Pinocchio". La mostra del maestro livornese sarà un singolare viaggio che utilizza anche alcuni scorci del borgo di Torgiano per ambientare le storie del burattino di Collodi, riproponendo da par suo anche alcuni volti e personaggi del paese.



