Treni fermi, Melasecche in contatto con Trenitalia

Dopo l'incendio che nel pomeriggio di martedì 30 si è sviluppato nelle vicinanze dei binari delle linee AV e convenzionale Roma-Firenze, nei pressi di Orvieto, con l'intervento dei vigili del fuoco, la circolazione ferroviaria che era stata interrotta è ripresa gradualmente.

Poiché a causa di danni agli impianti non sono effettuabili i servizi ferroviari nella tratta Chiusi-Orte, sono stati attivati da Trenitalia bus sostitutivi.

L'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, si è tenuto costantemente informato sull'evolversi della situazione. "Invito alla massima attenzione - dice - affinché non si provochino anche inavvertitamente incendi che causano danni incalcolabili. Il senso civico obbliga a non gettare cicche dai finestrini e non bruciare stoppie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA