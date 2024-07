Domenica rovente in Umbria, toccati i 39 gradi

Domenica rovente in Umbria, con le temperature che hanno toccato i 39 grandi in alcune località della regione, tra cui Foligno, Orvieto e Terni. Mentre a Perugia il termometro del Centro funzionale della Protezione civile ha fatto segnare 37 gradi, in linea con gran parte delle altre città umbre.

Grande caldo che persisterà anche nei prossimi giorni quando le temperatura continueranno a spingersi ancora verso i 40 gradi.

Il cielo continuerà ad essere sereno e soleggiato da nord a sud dell'Umbria.



