Squarta, FdI porta a Bruxelles questione Ultima cena

I parlamentari europei di Fratelli d'Italia hanno deciso di portare a Bruxelles con un'interrogazione la questione legato all'immagine dell'Ultima cena di Leonardo "raffigurata da drag queen e trasmessa in diretta mondiale" in occasione delle celebrazioni di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Lo ha annunciato l'europarlamentare umbro Marco Squarta. "Adesso basta" ha scritto su Facebook.

"Tutti sanno che sono per il rispetto di ogni persona - spiega Squarta nel post - e sono contro ogni discriminazione sessuale ma tutto ha un limite. Che senso ha trasformare ogni evento planetario (perfino sportivo) in un gay pride? La trasmissione di tale contenuto, in un evento di portata globale come le Olimpiadi, non solo offende profondamente la sensibilità religiosa, ma mina anche i principi di rispetto e tolleranza che dovrebbero essere alla base delle manifestazioni internazionali.

È imperativo che le istituzioni europee prendano una posizione chiara e ferma contro simili offese, per garantire che eventi futuri rispettino tutte le fedi e culture rappresentate. Per questo, insieme ai colleghi parlamentari europei di Fratelli d'Italia, abbiamo deciso di portare la questione a Bruxelles con un'interrogazione". "E' ora di dire basta a certe follie che vogliono imporre la cultura transgender a tutti!" conclude Squarta.



