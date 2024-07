Mencaroni, s'aggrava difficoltà imprese su personale

Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria: "s'aggrava in Umbria, di anno in anno, il problema della difficoltà delle imprese di trovare il personale di cui hanno bisogno". Lo sottolinea commentando la rilevazione del sistema Excelsior.

"Guardando ai dati di luglio 2024 e a quelli dei mesi precedenti - afferma Mencaroni in una nota -, siamo in una forchetta tra il 55% e il 58% delle assunzioni programmate che vengono considerate di difficile reperimento. E la scarsità è ormai endemica, sia negli anni di maggiore sviluppo sia nei momenti, come quello attuale, di rallentamento della crescita economica a causa degli alti tassi di interesse e dell'impatto sul commercio internazionale delle varie crisi geopolitiche in atto. È evidente che i problemi strutturali non si curano con qualche misura temporanea, ma con terapie lungimiranti che, ovviamente, richiedono tempo per produrre i loro effetti. Su tale fronte l'Umbria ha realizzato indubbi passi avanti, a cominciare dall'allargamento degli istituti Istituti tecnici superiori e a una maggiore focalizzazione della creazione e sviluppo delle competenze, tema su cui la Camera di commercio dell'Umbria è molto impegnata. Potrebbe certamente aiutare la messa in campo di incentivi economici per attrarre le professionalità di cui abbiamo bisogno e credo che tale tema non solo debba stare tra le priorità delle Istituzioni e delle forze economiche e sociali dell'Umbria, ma debba essere sviluppato attraverso una forte sinergia tra tutti gli attori in campo, così da produrre - conclude Mencaroni -i livelli necessari di massa critica per realizzare provvedimenti efficaci".



