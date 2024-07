Presidente Aucc, le sagre sempre più aperte alla solidarietà

"Le sagre, in Umbria, si stanno sempre più aprendo alla solidarietà, supportano la ricerca e la nostra associazione che, da decenni, con competenza e professionalità, è a fianco dei malati oncologici": così il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio, commenta il progetto delle "Sagre solidali", promosso dall'Associazione umbra contro il cancro e di cui fa parte anche la sagra della Rocciata di San Giovanni Profiamma, a Foligno. In programma da sabato fino al 4 agosto e giunta alla 30/a edizione.

"Questa iniziativa ha la capacità - commenta il presidente, Claudio Monarca - di promuovere l'aggregazione e l'identità del territorio. Ma abbiamo scelto di andare oltre e di aprirci alla solidarietà e alla ricerca, comprendendo che la salute è un bene che tutti noi dobbiamo contribuire a salvaguardare e che dobbiamo sostenere chi sta affrontando il difficile percorso della malattia, perché non si senta mai solo. E questo è possibile grazie ai servizi gratuiti offerti dall'Aucc che, tuttavia, hanno un costo per l'associazione. Anche da una sagra può e deve partire il messaggio della condivisione!".



