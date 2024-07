Fora, una legge per mettere a sistema patrimonio culturale

"La legge che oggi ho contribuito a produrre e convintamente votato oggi in Consiglio regionale ha il grande valore di riconoscere e mettere a sistema il grande valore culturale, storico e sociale delle rievocazioni storiche in Umbria": lo afferma il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l'Umbria). "Rievocare il passato - spiega - non ha a che fare con una visione tradizionalista e conservatrice della società e del futuro. Le rievocazioni storiche contengono un grande valore sul piano sociale, storico, aggregativo, turistico ed economico. Sul piano storico, perché conserva e valorizza il grande patrimonio culturale, di cui la nostra regione è una delle più ricche d'Italia. Sul piano turistico ed economico, perché costituiscono un grande volano di sviluppo e un grande attrattore, integrato con la filiera enogastronomica e ambientale, dimostrato dai forti flussi turistici concentrati nei periodi dell'effettuazione delle più importanti manifestazioni che si svolgono ogni anno in Umbria".

"Ma soprattutto - prosegue Fora - lo evidenzio, sul piano sociale. In Umbria esistono 51 associazioni storiche e oltre 150 associazioni che operano a contatto con le rievocazioni: un enorme patrimonio di cultura, aggregazione sociale, composto anche da tanti giovani che trovano in questo contesto occasioni per stare insieme e coltivare passioni sane. Grazie ad una dotazione finanziaria importante da oggi l'Umbria si pone all'avanguardia nella valorizzazione e rilancio delle rievocazioni storiche, in collegamento con una legge nazionale che a breve verrà approvata dal Parlamento, e che contribuirà a rendere stabile e strutturata l'offerta locale e a sostenere le associazioni e i tanti volontari che vi operano. Un grazie a tutti coloro che si sono adoperati ed in particolare ad Aurs (associazione umbria rievocazioni storiche) che ha accompagnato questo importante percorso".



