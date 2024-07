Assemblea approva proposta legge soppressione degli Ambiti

L'Assemblea legislativa ha approvato con i 13 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza, uno contrario (Thomas De Luca-M5s) e un astenuto (Michele Bettarelli-Pd) la proposta di legge "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati", presentata dal consigliere Daniele Carissimi nel 2021 e sottoscritta da tutti gli allora componenti del gruppo Lega (Francesca Peppucci, Daniele Nicchi, Valerio Mancini, Eugenio Rondini, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli).

Illustrando l'atto in Aula, Daniele Nicchi, presidente della prima Commissione, ha evidenziato che "la legge detta norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fermo restando quanto previsto dalle norme di pianificazione del settore". "Essa ha l'obiettivo - ha spiegato - di offrire all'Autorità umbra rifiuti e idrico (Auri) strumenti di governance effettivi, efficienti ed efficaci ma soprattutto adeguati e in grado di garantire una amministrazione del sistema idrico ed integrato dei rifiuti moderno, competente e stabile, che sappia interloquire con i gestori e gli utenti".



