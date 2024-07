Ha fatto tappa oggi, venerdì 26, a Perugia "Pedalando, Movimento di resistenza al Parkinson", la manifestazione sportiva sociale ideata per sensibilizzare sul tema del morbo di Parkinson, coinvolgendo attivamente istituzioni, associazioni e comunità locali. Un giro che dal 20 luglio scorso sta attraversando alcune regioni d'Italia, dal Veneto e fino alla Liguria, su un percorso di circa 500 chilometri con tappe nelle principali città per parlare di Parkinson e veicolare un messaggio di resistenza e di contrasto alla malattia neurovegetativa.

I ciclisti del "Movimento", una quindicina quelli partiti questa mattina da Gualdo Tadino e giunti nel capoluogo regionale poco dopo le 12, insieme ad accompagnatori e volontari e ad altri ciclisti che si sono uniti loro nel tragitto, sono stati prima accolti in Corso Vannucci e poi sono stati ricevuti al Salone d'Onore di Palazzo Donini. "Sono particolarmente felice di darvi il benvenuto - ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei - L'Umbria ospiterà ad ottobre il primo G7 dedicato alla disabilità e all'inclusione e la bellissima iniziativa che portate avanti con determinazione per porre l'attenzione non solo sull'importanza della cura e della ricerca, ma anche sulla possibilità di poter continuare ad avere una vita piena nonostante la malattia, si inserisce appieno nel percorso di avvicinamento a questo straordinario evento".

L'assessore regionale alla Salute Luca Coletto, nel rivolgere un plauso a tutti i partecipanti, ha ricordato quanto sta facendo l'Umbria: "Abbiamo saputo cogliere le opportunità del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha detto fra l'altro, secondo quanto riferisce una nota della Regione - ottenendo un finanziamento di 1 milione di euro per un progetto di ricerca sul Parkinson, guidato dall'Azienda Ospedaliera di Perugia, vede come unità operative secondarie gli Irccs Istituto neurologico Carlo Besta di Milano e il Centro neurolesi Bernardino-Pulejo di Messina. L'ospedale di Perugia - ha rimarcato - è centro di eccellenza e capofila nella battaglia contro questa malattia neurodegenerativa".

Anche la presidente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità della Regione Umbria, vice presidente dell'Assemblea legislativa, Paola Fioroni, ha portato il suo saluto: "Siamo stati onorati di ricevere ed ospitare, anche nella nostra Umbria una delegazione di "Pedalando" movimento di resistenza al Parkinson, che ha deciso di promuovere la sensibilizzazione della comunità nei confronti di una malattia neurodegenerativa che interessa tante persone e che può e deve essere contrastata con appropriatezza delle cure e con un'attenzione particolare anche all'inclusione sociale di ogni persona. Un evento all'insegna del si può fare, della forza e dell'autonomia, perché solo con queste tre azioni si può garantire una vera inclusione".

"Siamo un movimento perché al di là dello spostarci in bici vogliamo veicolare il messaggio di chi combatte ogni giorno con la malattia. Ci vogliono farmaci appropriati e ricerca, ma sono importanti volontà, coraggio e lo sport che rimette in moto la voglia di vivere" ha sottolineato Raffaella Roveron, che ha dato vita alla manifestazione insieme al marito Lorenzo Sacchetto dopo la malattia di lui, grazie anche all'interesse crescente riscontrato quando, su consiglio del neurologo, hanno fatto conoscere sui social l'edizione numero zero e i suoi benefici.

"Vi aspettiamo ancora in Umbria, c'è tanto da pedalare!" è l'invito che ha rivolto a tutti Luca Panichi, presidente del Comitato Paralimpico Umbro che ha contributo all'organizzazione della tappa umbra.

Al termine della cerimonia, la presidente Tesei ha donato al Movimento di resistenza al Parkinson il gagliardetto della Regione.

Ciclisti e accompagnatori erano stati accolti all'arrivo in corso Vannucci anche dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e dall'assessore comunale allo Sport, Pierluigi Vossi.

Nel pomeriggio, incontro di approfondimento alla presenza, fra gli altri, della presidente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità Paola Fioroni; domani la partenza del gruppo di "Pedalando" alla volta di Fiesole e Firenze.



