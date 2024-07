Torna l'edizione Mirabilia del Top of the Pid

Promuovere l'innovazione per il rilancio del turismo italiano e la valorizzazione dei patrimoni Unesco: è questo l'obiettivo del "Top of the Pid Mirabilia", nato dalla collaborazione tra la rete nazionale Pid e l'associazione Mirabilia network, di cui la Camera di commercio dell'Umbria è tra i soci fondatori. Il riconoscimento torna nel 2024, arricchito dalla collaborazione con le reti Edih - European Digital Innovation Hubs e Een - Enterprise Europe Network, con l'organizzazione di un Demo Day. Le regole per partecipare sono le stesse che prevede il premio nazionale "Top of the Pid 2024".

Per entrare di default a competere anche per l'edizione Mirabilia, è necessario essere iscritti al Registro imprese di una delle 21Camere di commercio dell'associazione Mirabilia (Bari, Basilicata, Caserta, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Chieti, Pescara, Foggia, Genova, Irpinia, Sannio, Marche, Messina, Molise, Padova, Pavia, Pordenone-Udine, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso, Belluno-Dolomiti, Umbria, Venezia Giulia, Verona) e flaggare la casella dell'ambito di intervento numero 4, "Turismo, cultura e creatività". Chi intende candidarsi, dunque, deve seguire le indicazioni reperibili nel Regolamento del Top of the Pid, con le specifiche inserite nell'apposito Addendum (entrambi i documenti sono disponibili online qui). La scadenza è prevista entro e non oltre le ore 23.59 del 2 settembre 2024.

I progetti saranno valutati sulla base della qualità delle proposte, del livello d'innovazione e integrazione con le tecnologie e considerando l'impatto e la replicabilità delle iniziative. Lo scopo del "Top of the Pid Mirabilia" è premiare le imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche per favorire e valorizzare mete e attrazioni meno conosciute. Le dieci imprese finaliste del Premio Top of the Pid Mirabilia parteciperanno al primo "Mirabilia Demo Day for Unesco Heritage Sites", il 14 ottobre 2024, nell'ambito della Borsa Internazionale del turismo culturale di Mirabilia, in programma a Perugia il 14 e 15 ottobre 2024. In questa occasione potranno presentarsi attraverso un pitch di tre minuti a un pubblico composto da esperti del settore, imprese e rappresentanti istituzionali.



