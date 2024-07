A soli 20 anni presiede seduta Consiglio comunale Spello

Laura Picchio, 20 anni, studentessa al secondo anno della facoltà di Scienze motorie e consigliera della lista "Insieme per Spello", una delle più giovani consigliere a ricoprire questo ruolo in Umbria, ha condotto questa mattina, nella veste di vice presidente del Consiglio comunale, i lavori della massima assise cittadina svoltasi nella Sala consiliare Elsa Damiani-Prampolini.

"Una seduta particolarmente significativa - si legge in una nota del Comune di Spello - in quanto ha visto l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2024".

"E' un onore rivestire questa carica che comporta una grande responsabilità - ha affermato la vice presidente al termine dei lavori - ogni giorno mi impegnerò con la massima dedizione e spirito di servizio per il rigoroso rispetto delle regole al fine di garantire il corretto svolgimento del Consiglio comunale quale fulcro cittadino della buona politica volto al perseguimento dell'obiettivo prioritario per il quale siamo chiamati ad operare, ossia il bene comune della nostra amata città".



