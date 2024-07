Elena Ranfa eletta presidente Consiglio comunale Perugia

Elena Ranfa, Pd, è la nuova presidente del Consiglio comunale di Perugia. E' stata eletta alla terza votazione con 21 voti a favore (nove per Margherita Scoccia).

Successivamente sono stati nominati anche i due vice presidenti. Si tratta di Simone Cenci (Anima Perugia) per la maggioranza, eletto con 21 voti, e di Edoardo Gentili (FI) per l'opposizione, nove voti.

Ranfa ha espresso "emozione, gioia e forte senso di responsabilità nell'assumere l'incarico". "E' un onore - ha continuato - presiedere questo consiglio ed ancor di più in questa consiliatura che vede per la prima volta nella storia una sindaca alla guida della città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA