De Luca, 'ancora caos e ritardi per Bando sport 2023'

"A 13 mesi di distanza dalla chiusura del 'Bando sport 2023' e dopo quasi due anni dal settembre 2022, mese dal quale le attività sportive erano rimborsabili, ricevo ancora numerose segnalazioni di cittadini che non hanno ancora avuto né feedback, né tanto meno erogazione del contributo: e per fortuna che la destra, oggi al governo, dai banchi dell'opposizione durante l'emergenza Covid, prometteva mille euro nel tempo di un solo click a chiunque ne avrebbe fatto richiesta": così il capogruppo regionale del M5s, Thomas De Luca.

"In una precedente interrogazione, lo scorso marzo - ricorda De Luca in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Assemblea - avevo chiesto chiarimenti alla Giunta regionale la quale aveva prontamente risposto tranquillizzando e affermando che avrebbe trovato le risorse necessarie per finanziare tutte le domande pervenute. Ma dalle segnalazioni che ci arrivano, i cittadini affermano che la stessa Sviluppumbria non saprebbe dire quando verranno istruite le domande e se i fondi rifinanziati basteranno per tutti. Nella risposta del 29 marzo alla mia interrogazione, inoltre - commenta De Luca -, la stessa Giunta affermava di lavorare anche ad un nuovo bando per l'anno in corso. Bando di cui ancora non si hanno tracce. Una situazione che sta assumendo sempre più i contorni del grottesco, con migliaia di cittadini che avevano contato di poter ottenere un contributo fondamentale per superare le difficoltà che i costi per le attività sportive rappresentano nel bilancio familiare.

Pertanto - fa sapere il capogruppo pentastellato - abbiamo proceduto nel depositare una nuova interrogazione in cui chiediamo alla Giunta di fare definitivamente chiarezza, dare tempi certi sulla conclusione delle istruttorie, sulla copertura e sulle erogazioni dei contributi e relativamente all'annunciato nuovo bando per l'anno in corso, se questo sarebbe ancora confermato".



