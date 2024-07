Bori, complimenti al neo presidente Auri Andrea Sisti

"Esprimo i miei più sentiti complimenti agli eletti nel nuovo direttivo dell'Auri, a cominciare dal neo presidente Andrea Sisti e con lui a tutti i sindaci chiamati a questo impegno. Siamo pronti a far valere le nostre battaglie e il nostro impegno sul fronte della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, che la destra che ha governato questo organismo ha sottovalutato": così il segretario regionale del Partito democratico, Tommaso Bori. "Siamo pronti a rivedere le scelte intraprese fino ad ora - ha aggiunto -, visto che la destra ha dimenticato la vocazione green della nostra regione, da un lato sbandierata negli slogan e poi contraddetta nei fatti. Nostra priorità sarà di rivedere le scelte scriteriate nella realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti, senza che ci siano neppure i numeri o la produzione di materia sufficiente in Umbria. Gli atti emanati in scadenza di mandato e alla vigilia del rinnovo del consiglio direttivo hanno il sapore di uno sgarbo istituzionale e di una forzatura politica, azioni prese appositamente prima di un'assemblea che avrebbe inevitabilmente cambiato gli equilibri in Auri".



