Tilt informatico, solo un volo cancellato all'aeroporto umbro

Non vengono segnalati problemi particolari all'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi dopo il tilt informatico globale.

Nello scalo umbro - ha spiegato Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria - "già ieri abbiamo avuto in giornata alquanto sotto controllo. Praticamente quasi perfetta.

Un plauso a tutte le maestranze che hanno lavorato in contingency manuale. Nessun ritardo riportato e solo una unica cancellazione, del volo di Londra ieri sera. Oggi ed al momento nessun problema da segnalare".



