Schlein firma a Perugia contro l'autonomia differenziata

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha firmato a Perugia, al banchetto del Pd, nei giardini di piazza Italia, per il referendum per l'abolizione della legge sull'autonomia differenziata.

Accanto a lei anche la neo-sindaca del capoluogo umbro, sostenuta dal campo largo di centrosinistra, Vittoria Ferdinandi, e diversi cittadini, i quali dopo la sua firma, hanno applaudito. Qualcuno ha detto: "Viva la Costituzione" e Schlein ha ripetuto "Viva la Costituzione", aggiungendo poi "antifascista".

"Viva l'Italia unita", ha affermato invece la sindaca Ferdinandi.

La segretaria Pd, presente al banchetto per la raccolta firme dalle ore 9, ha sottolineato che già stamani a Perugia molti cittadini si sono presentati per mettere la loro firma.

"Siamo qua - ha quindi proseguito Schlein parlando ai presenti dopo aver firmato e fatto partire simbolicamente la raccolta firme del Pd - per spiegare alle persone che quando si dice autonomia differenziata e quando questo governo la fa con l'arroganza di non metterci nemmeno un euro per chiudere i divari territoriali stiamo parlando di una autonomia che limita i diritti fondamentali delle persone, quelli scritti nella nostra Costituzione". Schlein ha poi parlato quindi di "limitazione del diritto alla salute" con l'autonomia differenziata che darà "il colpo di grazia" alla sanità pubblica: "Siamo qua per difendere la sanità pubblica e universalistica dai tagli che sta portando avanti Giorgia Meloni con il suo governo, e siamo qua anche per difendere ad esempio l'accesso alla scuola pubblica". "Dobbiamo rimuovere quegli ostacoli - ha proseguito la segretaria Dem - che questa autonomia differenziata sta invece aumentando. È una autonomia che non fa bene al paese e all'unità nazionale che è un altro importante principio costituzionale. È una autonomia che limita i servizi e che sancisce l'idea che ci siano cittadini di serie A e di serie B a seconda della regione in cui sono nati". Per Schlein quindi "c'è un paese che ha bisogno di essere ricucito nelle sue fratture e nelle sue diseguaglianze". "Questa è una riforma sbagliata non soltanto per il sud e le aree interne - ha concluso - ma anche per il Nord perché ad esempio permetterebbe idealmente 20 diverse politiche energetiche".



