Al via i lavori sulla Sr 317 Marscianese a San Venanzo

Inizieranno lunedì 22 luglio i lavori di manutenzione stradale straordinaria sulla Sr 317 Marscianese nel comune di San Venanzo, fuori dal centro abitato: è quanto comunica la Provincia di Terni ricordando che "l'intervento prevede un impegno di spesa di 250mila euro, finanziati con fondi della Regione per la sicurezza stradale".

I lavori consisteranno nel rifacimento della pavimentazione su due tratti particolarmente rovinati: dal km 19+975 al km 20+400 e dal km 21+090 al km 22+200. "La strada in questione - si ricorda in una nota -costituisce un collegamento fondamentale per il comprensorio e rappresenta una via preferenziale per i mezzi di soccorso. E' interessata inoltre sia da un intenso traffico veicolare legato ai flussi turistici, agli scambi commerciali e al pendolarismo lavorativo".

La Provincia ha emanato un'apposita ordinanza che prevede l'istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo o movieri nei tratti di strada interessati dai lavori, fino al termine degli stessi.



